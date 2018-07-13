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Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

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Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

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13:25   13 Июля 2018
Россия

Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

Российский лидер Владимир Путин объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы, чтобы усовершенствовать госполитику в сфере защиты детства с учетом результатов Национальной стратегии действий в интересах детей.

Правительство одобрило создание координационного совета по проведению в стране Десятилетия детства в ходе заседания в четверг, 12 июля. Координационный совет обсудит проблемы и практики реализации мероприятий, которые проведут в рамках программы.

Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

Также координационный совет Десятилетия детства организует взаимодействие федеральных и региональных властей, общественных объединений и научных организаций, подготовит предложения по определению приоритетных направлений и мероприятий.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #общество #десятилетие детства
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