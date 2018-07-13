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13:08   13 Июля 2018
Россия

Синоптики пообещали москвичам жару на выходных

Синоптики пообещали москвичам жару на выходных

Гидрометцентр сообщает, что на предстоящих выходных в Москве ожидается превышение климатической нормы по среднесуточной температуре на пять градусов по шкале Цельсия.

В частности, на сайте учреждения сообщается, что в дневное время в субботу и воскресенье температура воздуха в Москве составит +26-28 градусов, а ночью +17-19  градусов в черте города, и +14-19 градусов по области. При этом допускается возможность того, что местами пройдут кратковременные дожди.

Жаркая погода продержится в Москве до понедельника – 16 июля синоптики обещают в столице +24-29 градусов тепла, а ночью до +19, также возможны кратковременные осадки.

Ко вторнику, как ожидают синоптики, жара в Москве немного спадет - до +22-27 градусов.

Синоптики пообещали москвичам жару на выходных

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Автор: Александр Люблинский
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