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13:03   13 Июля 2018
Весь мир

Советник Хаменеи: Разногласия между НАТО и США говорят о слабости Запада

Советник Хаменеи: Разногласия между НАТО и США говорят о слабости Запада

По мнению советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбара Велаяти, разногласия Вашингтона и его союзников по НАТО свидетельствуют о слабости Запада. Иран же сегодня гораздо сильнее, чем 30 лет назад.

Велаяти считает, что американский президент Дональд Трамп ведет себя неграмотно. В то же время в Штатах прослеживается одна и та же политика достаточно давно. Некоторые президенты проводили очень слабую политику, а Трамп просто не соблюдает элементраные международные принципы. 

«Они все не выполнили свои обязательства перед Ираном»,  — подчеркнул советник. 

По его словам, США везде потерпели поражение. По этой причине сейчас никто не обращает особого внимания на то, что они говорят. Трамп не сильнее предыдущих политиков. Никто и подумать не мог, что у Америки и НАТО будут разногласия.

А вот власть Ирана стала в десятки раз больше, чем во время войны между Ираном и Ираком, заключил Велаяти.

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Автор: Виктория Разумовская
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