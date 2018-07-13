Советник Хаменеи: Разногласия между НАТО и США говорят о слабости Запада

По мнению советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбара Велаяти, разногласия Вашингтона и его союзников по НАТО свидетельствуют о слабости Запада. Иран же сегодня гораздо сильнее, чем 30 лет назад.

Велаяти считает, что американский президент Дональд Трамп ведет себя неграмотно. В то же время в Штатах прослеживается одна и та же политика достаточно давно. Некоторые президенты проводили очень слабую политику, а Трамп просто не соблюдает элементраные международные принципы.

«Они все не выполнили свои обязательства перед Ираном», — подчеркнул советник.

По его словам, США везде потерпели поражение. По этой причине сейчас никто не обращает особого внимания на то, что они говорят. Трамп не сильнее предыдущих политиков. Никто и подумать не мог, что у Америки и НАТО будут разногласия.

А вот власть Ирана стала в десятки раз больше, чем во время войны между Ираном и Ираком, заключил Велаяти.