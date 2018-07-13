Мы в соц.сетях:
Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

 Синоптики пообещали москвичам жару на выходных

Синоптики пообещали москвичам жару на выходных
Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом

Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом

 Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде

Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде
Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

 «Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными

«Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными
Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

 Синоптики пообещали москвичам жару на выходных

Синоптики пообещали москвичам жару на выходных
Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом

Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом

 Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде

Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде
Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

 «Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными

«Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными
13:05   13 Июля 2018
Весь мир

«Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными

«Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными

Стремление изолировать Россию на площадках ООН обречены на провал, они могут лишь негативно отразиться на многосторонней дипломатии, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Он рассказал, что идея изолировать Россию появилась благодаря «односторонним и скандальным» действиям со стороны некоторых столиц ООН, которые стали жертвами западной политики, нацеленной на дискредитацию Москвы.

При этом постпред выразил сожаление, что некоторые участники ООН следуют по указке Запада и предпринимают такие шаги против России, поскольку в итоге от этого они же и страдают

«Им же хуже! Ни в какой изоляции мы, естественно, не находимся. У России достаточно единомышленников», — объяснил он и добавил, что Россия продолжает работать с большим количеством делегаций.

Имидж российской делегации невозможно испортить, за многие годы государство неоднократно демонстрировала положительные качества, которые и являются определяющими для авторитета страны в ООН. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #оон #политика #делегация #весь мир #гатилов #постпред #изоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...