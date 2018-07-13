«Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными

Стремление изолировать Россию на площадках ООН обречены на провал, они могут лишь негативно отразиться на многосторонней дипломатии, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Он рассказал, что идея изолировать Россию появилась благодаря «односторонним и скандальным» действиям со стороны некоторых столиц ООН, которые стали жертвами западной политики, нацеленной на дискредитацию Москвы.

При этом постпред выразил сожаление, что некоторые участники ООН следуют по указке Запада и предпринимают такие шаги против России, поскольку в итоге от этого они же и страдают

«Им же хуже! Ни в какой изоляции мы, естественно, не находимся. У России достаточно единомышленников», — объяснил он и добавил, что Россия продолжает работать с большим количеством делегаций.

Имидж российской делегации невозможно испортить, за многие годы государство неоднократно демонстрировала положительные качества, которые и являются определяющими для авторитета страны в ООН.