Сенаторы СФ одобрили закон о полномочиях Российской академии наук
Президент РФ внес в парламент закон, который уточняет цели деятельности РАН, основные задачи академии, функции и полномочия.
Сенаторы Совета Федерации в пятницу, 13 июля, одобрили закон о полномочиях Российской академии наук. Задачи РАН — прогнозировать основные направления научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, проводит финансируемые научные исследования, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.
Российская академия наук делает ежегодный доклад для президента и правительства, детализирует функции академии в сфере научной и научно-технической деятельности. Также РАН представляет правительству долгосрочные программы фундаментальных научных исследований.
#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ ???? 439-е заседание Совета Федерации ????????#Россия #СовФед @MinenergoGov https://t.co/v5WvnRJW0Y— Совет Федерации (@SovFedInfo) July 13, 2018