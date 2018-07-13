Сенаторы СФ одобрили закон о полномочиях Российской академии наук

Президент РФ внес в парламент закон, который уточняет цели деятельности РАН, основные задачи академии, функции и полномочия.

Сенаторы Совета Федерации в пятницу, 13 июля, одобрили закон о полномочиях Российской академии наук. Задачи РАН — прогнозировать основные направления научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, проводит финансируемые научные исследования, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.

Российская академия наук делает ежегодный доклад для президента и правительства, детализирует функции академии в сфере научной и научно-технической деятельности. Также РАН представляет правительству долгосрочные программы фундаментальных научных исследований.