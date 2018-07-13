Мы в соц.сетях:
Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

 Синоптики пообещали москвичам жару на выходных

Синоптики пообещали москвичам жару на выходных
Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

 Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом

Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом
Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

 «Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными

«Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными
Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

Правительство одобрило создание совета по Десятилетию детства

 Синоптики пообещали москвичам жару на выходных

Синоптики пообещали москвичам жару на выходных
Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

 Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом

Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом
Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

Путин встретится с президентом Судана перед финальным матчем ЧМ-2018

 «Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными

«Им же хуже»: Гатилов назвал попытки изолировать РФ в ООН бесперспективными и вредными
12:39   13 Июля 2018
Россия

Новиков и Коченов признали вину в деле о хищении при выполнении госконтракта

Новиков и Коченов признали вину в деле о хищении при выполнении госконтракта

Замглавы Эрмитажа Михаил Новиков и директор ЗАО «Балтстрой» Александр Коченов признали вину в хищении средств при реализации госконтракта на 30 миллионов долларов.

Сторона обвинения настаивает на признании фигурантов дела мошенниками и требует назначить Новикову  четыре года общего режима, вместо домашнего ареста, а Коченову - четыре года исправительной колонии общего режима, вместо подписки о невыезде.

Защита предоставила суду квитанции об уплате штрафа и отметила, что подсудимые раскаиваются и признают вину в полном размере. При этом оба сотрудничали со следствием и имеют проблемы со здоровьем, у каждого на попечении несовершеннолетние дети. Адвокаты обратились к судье с просьбой назначить наказание в виде возмещения вреда, но не применять против нарушителей реального срока лишения свободы, передает корреспондент ИА «ПС» из зала Куйбышевского районного суда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#суд #россия #политика #чп #коченов #эрмитаж #новиков #балтстрой
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...