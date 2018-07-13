Новиков и Коченов признали вину в деле о хищении при выполнении госконтракта

Замглавы Эрмитажа Михаил Новиков и директор ЗАО «Балтстрой» Александр Коченов признали вину в хищении средств при реализации госконтракта на 30 миллионов долларов.

Сторона обвинения настаивает на признании фигурантов дела мошенниками и требует назначить Новикову четыре года общего режима, вместо домашнего ареста, а Коченову - четыре года исправительной колонии общего режима, вместо подписки о невыезде.

Защита предоставила суду квитанции об уплате штрафа и отметила, что подсудимые раскаиваются и признают вину в полном размере. При этом оба сотрудничали со следствием и имеют проблемы со здоровьем, у каждого на попечении несовершеннолетние дети. Адвокаты обратились к судье с просьбой назначить наказание в виде возмещения вреда, но не применять против нарушителей реального срока лишения свободы, передает корреспондент ИА «ПС» из зала Куйбышевского районного суда.