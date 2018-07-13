Финляндия восстановила пограничный контроль из-за саммита Россия — США

Чтобы обезопасить встречу американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщило правительство страны.

Финляндия восстановила временный пограничный контроль на внутренних границах с Европейским союзом с пятницы, 13 июля, до вторника, 17 июля. Особое внимание уделят международному аэропорту Хельсинки-Вантаа и портам Хельсинки и Турку, поэтому пассажирам необходимо подготовиться к возможному пограничному контролю и мониторингу иммиграции.

«Пассажирам не нужны какие-либо дополнительные проездные документы при пересечении внутренних границ», — уточнили в правительстве Финляндии.

Президенты России и США встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп обсудят перспективы развития диалога Москвы и Вашингтона, а также актуальные международные вопросы.