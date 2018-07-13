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12:38   13 Июля 2018
Россия

Финляндия восстановила пограничный контроль из-за саммита Россия — США

Финляндия восстановила пограничный контроль из-за саммита Россия — США

Чтобы обезопасить встречу американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщило правительство страны.

Финляндия восстановила временный пограничный контроль на внутренних границах с Европейским союзом с пятницы, 13 июля, до вторника, 17 июля. Особое внимание уделят международному аэропорту Хельсинки-Вантаа и портам Хельсинки и Турку, поэтому пассажирам необходимо подготовиться к возможному пограничному контролю и мониторингу иммиграции.

«Пассажирам не нужны какие-либо дополнительные проездные документы при пересечении внутренних границ», — уточнили в правительстве Финляндии. 

Президенты России и США встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп обсудят перспективы развития диалога Москвы и Вашингтона, а также актуальные международные вопросы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #финляндия #граница #саммит
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