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12:37   13 Июля 2018
Россия

Киев не меняется: Госдума объяснила усталость Запада от «украинского вопроса»

Киев не меняется: Госдума объяснила усталость Запада от «украинского вопроса»

Замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Запад устал от проблем Киева, хотя формально продолжает его поддерживать.

Об этом пишет RT. Ранее украинский нардеп Нестор Шуфрич заявил, что на международной арене всем уже давно надоел украинский вопрос. По словам Затулина, Киев постоянно требует от Европы оказать давление на Москву, старается выбить себе льготы и привилегии, постоянно запрашивает членство в НАТО и ЕС. При этом страна совершенно не меняется сама.

По этой причине Запад не заинтересован в украинском вопросе.

«Вечные притязания украинской стороны, ее жалобы и требования встречают все меньше сочувствия», — отметил он.

Депутат Госдумы считает, что Запад будет и дальше поддерживать Киев в конфронтации с Россией, однако это не то же самое, что одобрение действий киевских политиков. Затулин подчеркнул, что Европа разочарована в результатах режима Порошенко.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #украина #политика #верховная рада
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