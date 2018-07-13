За год занятий в «Серебряном университете» московские пенсионеры доказали свою легообучаемость

Открытый в 2017 году в Москве для людей пенсионного возраста «Серебряный университет» за первый год работы показал свою востребованность и эффективность.

О том, как реализуется проект, а также от том, как и чему учат московских пенсионеров, рассказала руководитель Института непрерывного образования МГПУ Марина Шалашова. Ее рассказ в пятницу приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика Сегодня».

В частности, она заявила, что образовательную программу «Серебряный университет» для пенсионеров в российской столице в 2017 году запустили Московский городской педагогический университет и Московский университет управления правительства Москвы, поддержку которым оказал московский Департамент Труда и соцзащиты.

По словам Шалашовой, в «Серебряном университете», помимо пяти факультетов – гуманитарного, психологического, здоровья и безопасности, культуры и творчества, и массовых коммуникаций и информатики – для пенсионеров организованы дополнительные программы профессионального обучения и общего развития.

Также университет провел исследование, по результатам которого выяснил, что интересы пенсионеров в области образования весьма широки – от практик прикладного творчества и литературы до начальных навыков работы с гаджетами и на компьютере. При этом большое число пожилых людей заинтересованы не только в том, чтобы получить новые навыки, посещать оздоровительные мероприятия или поправит здоровье, но и в том, чтобы продолжать свое образование на более продвинутых уровнях. Откликаясь на этот запрос, в «Серебряном университете» пенсионерам предложили соответствующие программы, которые позволяют желающим активно пользоваться информационным пространством, уверенно выстраивать отношения с окружающими и активно участвовать в общественной жизни города.

При этом ученики-пенсионеры уже доказали, что они люди легкообучаемые и имеют высокую мотивацию. Все они активно принимают участие в тренингах, дискуссиях и практикумах, показывая хорошие результаты.

К 30 июня 2018 года обучение в «Серебряном университете» прошли 4447 человек, а к концу года планируется обучить еще порядка 6000 людей пенсионного возраста.