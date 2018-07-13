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12:13   13 Июля 2018
Россия

Индивидуальный пенсионный капитал сделает негосударственные сбережения прозрачнее

Индивидуальный пенсионный капитал сделает негосударственные сбережения прозрачнее

Узнать сумму, которая лежит на счете, позволит система индивидуального пенсионного капитала, сообщил первый зампредседателя Совфеда по бюджету Николай Журавлев.

Как пишет «Парламентская газета», схема позволит сделать прозрачнее негосударственную пенсионную систему. Россиянин сможет узнать, сколько денег лежит на его пенсионном счете, если часть зарплаты уходит в эту систему.

Схему сейчас разрабатывает Минфин и Центробанк. Завершить отработку ведомства планируют к осени текущего года. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова напомнила, что прошлую накопительную часть пенсии заморозили в 2013 году. Возврата отчислений на накопительную часть не предусмотрено.

Россияне смогут знать, сколько денег лежит на их пенсионном счете, заявили в Совфеде

Журавлев отметил, что Госдума рассматривает законопроект об информировании граждан о потерях и сумме утрат при перечислении средств из одного негосударственного фонда в другой. Документ готовят ко второму чтению. В тексте отмечается, что перейти в другой фонд можно будет только через портал Госуслуг. Правительству таким образом удастся оградить граждан от мошенников.

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Автор: Павел Никифоров
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