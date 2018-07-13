РАКИБ создала «белый список» компаний в сфере криптовалюты и ICO

Только за шесть месяцев 2018 года из-за недобросовестных участников рынка россияне потеряли более 270 миллионов рублей, сообщили представители Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

РАКИБ создала Реестр доверенных компаний в сфере майнинга, инвестиций, подготовки и сопровождения ICO. «Белый список» компаний в сфере цифровой валюты поможет снизить риск мошенничества при создании бизнеса в криптоиндустрии.

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна отследит недобросовестные ICO-проекты и постарается вывести криптоиндустрию страны из «серой» зоны. Эксперты РАКИБ отметили, что основная проблема сферы — мошенничество, поэтому «белый список» поможет узнать больше о компаниях-участниках криптоиндустрии.