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12:12   13 Июля 2018
Россия

РАКИБ создала «белый список» компаний в сфере криптовалюты и ICO

РАКИБ создала «белый список» компаний в сфере криптовалюты и ICO

Только за шесть месяцев 2018 года из-за недобросовестных участников рынка россияне потеряли более 270 миллионов рублей, сообщили представители Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

РАКИБ создала Реестр доверенных компаний в сфере майнинга, инвестиций, подготовки и сопровождения ICO. «Белый список» компаний в сфере цифровой валюты поможет снизить риск мошенничества при создании бизнеса в криптоиндустрии. 

РАКИБ создала «белый список» компаний в сфере криптовалюты и ICO

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна отследит недобросовестные ICO-проекты и постарается вывести криптоиндустрию страны из «серой» зоны. Эксперты РАКИБ отметили, что основная проблема сферы — мошенничество, поэтому «белый список» поможет узнать больше о компаниях-участниках криптоиндустрии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #криптовалюта #майнинг #ракиб #криптоиндустрия
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