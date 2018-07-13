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12:06   13 Июля 2018
Весь мир

Россия вплотную приблизилась к десятке крупнейших по объему ВВП экономик мира

Россия вплотную приблизилась к десятке крупнейших по объему ВВП экономик мира

В течение последнего года Объем ВВП России вырос на 3—миллиардов долларов и достиг 1,58 триллиона долларов. Что перевело нашу страну с 12 на 11 место в глобальном рейтинге мировых экономик по объему Внутренне валового продукта.

Об этом говорится в обновленном мониторинге Всемирного банка. Там же приводится Топ-10 мировых экономик, первое место в котором занимает экономика США, объем ВВП которой составляет 19,4 триллиона долларов, на втором месте находится Китай, у которого объем ВВП – 12,2 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Япония, ВВП которой составляет 4,9 триллиона долларов. Далее в десятку входят: Германия, Великобритания, Индия, Франция, Бразилия, Италия и Канада – в порядке убывания объемов ВВП. Сразу за Канадой на 11-м месте рейтинга теперь находится Россия.

Напомним: в мае текущего года российский президент Владимир Путин поставил перед кабинетом министров цель – к 2024 году вывести Россию в пятерку первых экономик мира.

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Автор: Александр Люблинский
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