Минэкономразвития спрогнозировало снижение цен в августе

Как стало известно из обзора ведомства, инфляция в России в июле текущего года ожидается на уровне 0,3-0,4%. На фоне аналогичного периода 2017-го это приведет к годовой инфляции до 2,5-2,6%.

В августе министерство ожидает нулевую инфляцию и даже низкую дефляцию до 0,1%. Если учесть рекордную дефляцию августа 2017 года, годовой уровень инфляции ожидается на уровне 2,9-3,1%.

Также в Минэкономразвития отметили, что рост цен в июне оказался выше, чем ждали в ведомстве (на 0,5%).