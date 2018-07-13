Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Диамант»

Об этом говорится на сайте регулятора.

Банк России отозвал у компании лицензию на осуществление добровольного личного страхования. Исключением оказалось добровольное страхование жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.

Такие меры регулятор предпринял в связи с тем, что «Диамант» в установленный срок не устранила нарушения, которые были выявлены ранее. В Банке уточнили, что в скором времени будут произведены все выплаты по наступившим страховым случаям.

Действие лицензии у компании было приостановлено еще 29 июня. В ЦБ подчеркнули, что она не исполняла предписания, в частности не отвечала требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности.