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11:57   13 Июля 2018
Россия

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Диамант»

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Диамант»

Об этом говорится на сайте регулятора.

Банк России отозвал у компании лицензию на осуществление добровольного личного страхования. Исключением оказалось добровольное страхование жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО.

Такие меры регулятор предпринял в связи с тем, что «Диамант» в установленный срок не устранила нарушения, которые были выявлены ранее. В Банке уточнили, что в скором времени будут произведены все выплаты по наступившим страховым случаям.

Действие лицензии у компании было приостановлено еще 29 июня. В ЦБ подчеркнули, что она не исполняла предписания, в частности не отвечала требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности.

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Автор: Виктория Разумовская
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