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12:06   13 Июля 2018
Весь мир

Цюрих и Женева признаны лидерами среди самых дорогих для проживания городов мира

Цюрих и Женева признаны лидерами среди самых дорогих для проживания городов мира

Банк UBS AG провел исследование Prices and Earnings и составил рейтинг самых дорогих для жизни городов, лидерами стали Цюрих и Женева.

Анализ показал, что для семьи из четырех человек в Цюрихе необходимый пакет товаров и услуг, без учета аренды жилья, по стоимости составляет порядка 4260 долларов, а в Женеве - 4165 долларов.

Цюрих и Женева признаны лидерами среди самых дорогих для проживания городов мира

В пятерку самых дорогих городов также вошли Осло, Копенгаген и Нью-Йорк, всего в рейтинге 77 позиций.

Санкт-Петербург и Москва также вошли в список и заняли 51-е и 54-е место, таким образом культурная столица обогнала главный город России по данному критерию.

Цюрих и Женева признаны лидерами среди самых дорогих для проживания городов мира

В Петербурге на проживание потребуется порядка 2300 долларов, тогда как в столице - 2260. 

Цюрих и Женева признаны лидерами среди самых дорогих для проживания городов мира

Каир вновь признан самым дешевым городом мира, стоимость необходимого для жизни набора там достигает лишь 1618 долларов. 

Цюрих и Женева признаны лидерами среди самых дорогих для проживания городов мира

Интересно, что Киев и Лагос заняли последнее место по показателю цены на пищу. А Гонконг и Лондон стали лидерами самой дорогой аренды жилья в мире.

Цюрих и Женева признаны лидерами среди самых дорогих для проживания городов мира

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Автор: Екатерина Розина
#россия #рейтинг #общество #весь мир #женева #цюрих #самые дорогие города мира
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