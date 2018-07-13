Капсульный отель открыли в московском аэропорту Внуково

В июне мы побили свой абсолютный рекорд прошлого года и обслужили 2 млн 182 тыс. пассажиров! ???? К нам пришли авиакомпании Saudi Arabian Airlines и Tunisair, не говоря уже о чартерах с командами и болельщиками. ⚽️ На сегодняшний день мы обслужили уже больше 10 млн пассажиров. pic.twitter.com/Q6jhSRwOaY