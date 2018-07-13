Капсульный отель открыли в московском аэропорту Внуково
Пассажиры комфортно отдохнут или поспят перед перелетом, посмотрят телевизор, зарядят гаджеты. В капсульном отеле почасовая оплата — 290 рублей, в стоимость услуги включили постельное белье, плед и подушку.
Двенадцать капсул с бесплатный Wi-Fi, кондиционером, будильником и сейфом установили на третьем этаже терминала «А» международного аэропорта Внуково. Забронировать капсулу можно круглосуточно.
«Капсулы выполнили по индивидуальному дизайну», — передает пресс-служба аэропорта.
В июне мы побили свой абсолютный рекорд прошлого года и обслужили 2 млн 182 тыс. пассажиров! ???? К нам пришли авиакомпании Saudi Arabian Airlines и Tunisair, не говоря уже о чартерах с командами и болельщиками. ⚽️ На сегодняшний день мы обслужили уже больше 10 млн пассажиров. pic.twitter.com/Q6jhSRwOaY— Аэропорт Внуково ✈ (@VnukovoAirport) July 12, 2018