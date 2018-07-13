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11:49   13 Июля 2018
Россия

Капсульный отель открыли в московском аэропорту Внуково

Капсульный отель открыли в московском аэропорту Внуково

Пассажиры комфортно отдохнут или поспят перед перелетом, посмотрят телевизор, зарядят гаджеты. В капсульном отеле почасовая оплата — 290 рублей, в стоимость услуги включили постельное белье, плед и подушку.

Двенадцать капсул с бесплатный Wi-Fi, кондиционером, будильником и сейфом установили на третьем этаже терминала «А» международного аэропорта Внуково. Забронировать капсулу можно круглосуточно.

«Капсулы выполнили по индивидуальному дизайну», — передает пресс-служба аэропорта. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #внуково #москвасейчас #капсульный отель
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