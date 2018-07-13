Единый свод правил размещения рекламы вдоль дорог разрабатывают в России

Федеральное дорожное агентство намерено до конца года разработать единые правила размещения вдоль дорог рекламных щитов, в которых будут учтены, как интересы рекламодателей, так и дорожная безопасность.

Об этом в пятницу сообщает издание «Известия».

В Росавтодоре пояснили, что до сих пор в российском законодательстве не было единого свода требований к размещению рекламы вдоль автомобильных дорог. После принятия правил такая реклама будет регламентироваться по месту установки, размеру, формату и дизайну.