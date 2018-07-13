Керимов впервые посетил заседание Совфеда после возвращения из Франции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег поприветствовать «французского сидельца».

Сенатора Сулеймана Керимова в ноябре прошлого года задержали в аэропорту в Ницце. Полиция обвинила политика в незадекларированных сделках по недвижимости в южной части Франции. В конце июня текущего года следствие сняло обвинения и позволило Керимову вернуться в Россию.

Матвиенко, открывая сенаторское заседание напомнила, что Париж снял обвинения, а российские коллеги поддерживали Керимова, пока тот находился в заключении.