Керимов впервые посетил заседание Совфеда после возвращения из Франции
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег поприветствовать «французского сидельца».
Сенатора Сулеймана Керимова в ноябре прошлого года задержали в аэропорту в Ницце. Полиция обвинила политика в незадекларированных сделках по недвижимости в южной части Франции. В конце июня текущего года следствие сняло обвинения и позволило Керимову вернуться в Россию.
Матвиенко, открывая сенаторское заседание напомнила, что Париж снял обвинения, а российские коллеги поддерживали Керимова, пока тот находился в заключении.
«Рада, что вы не сбежали, а доказали невиновность», — отметила спикер рациональность действий задержанного.