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11:39   13 Июля 2018
Россия

Керимов впервые посетил заседание Совфеда после возвращения из Франции

Керимов впервые посетил заседание Совфеда после возвращения из Франции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег поприветствовать «французского сидельца».

Сенатора Сулеймана Керимова в ноябре прошлого года задержали в аэропорту в Ницце. Полиция обвинила политика в незадекларированных сделках по недвижимости в южной части Франции. В конце июня текущего года следствие сняло обвинения и позволило Керимову вернуться в Россию.

Матвиенко, открывая сенаторское заседание напомнила, что Париж снял обвинения, а российские коллеги поддерживали Керимова, пока тот находился в заключении.

«Рада, что вы не сбежали, а доказали невиновность», — отметила спикер рациональность действий задержанного.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #франция #матвиенко #совфед #политика #керимов
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