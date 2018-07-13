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11:36   13 Июля 2018
Россия

Благоустроенную набережную открыли на юге столицы

Благоустроенную набережную открыли на юге столицы

На территории бывшего Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне на юге столицы открыли благоустроенную набережную. Ее проект создало архитектурное бюро Wowhaus.

Протяженность набережной составляет 700 метров. Архитекторы обещают продлить ее в будущем до 1,5 километра.

В бюро предложили оформить набережную в морской тематике. Здесь будут располагаться пирсы, прокат водного транспорта, пешеходные и велодорожки, а также арт-объекты и даже небольшой маяк.

Благоустроенную набережную открыли на юге столицы

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, специалисты сейчас работают над 30 километрами московских набережных. Он считает, что это довольно большая работа. Благоустройство ведется как за счет средств города, так и за счет привлеченных инвесторов.

Над всеми проектами работают опытные архитекторы. Это позволяет поддерживать высокое качество выполненной работы. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #набережные #общество #столица #москвасейчас #нагатинский затон
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