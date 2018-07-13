Совфед принял закон об ускорении распространения газовой сети в РФ

Проект правительства России был одобрен в Совете Федерации на заседании, которое прошло в пятницу, 13 июля.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после публикации, а перед этим профильные органы местного самоуправления городских поселений и округов проведут подготовку населения к использованию газа и согласуют размещение объектов газоснабжения, в том числе и на территории между селами. Также к работе привлекут администрации муниципальных районов.

Напомним, проект был принят во время первого чтения в Госдуме, однако на втором заседании рассмотрения в документ была внесена поправка, которая предусматривает расширить полномочия правительства в сфере газоснабжения. Таким образом, политики смогут распределять ответственность за утверждение методики расчета показателей газификации между органами власти или самостоятельно ее устанавливать.