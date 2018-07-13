Москвичи бесплатно проверят здоровье в парках столицы

Измерить давление, сделать флюорографию и определить индекс массы тела можно каждые выходные на фестивале «Московское здоровое лето» в десяти парках столицы с 15 июля по 9 сентября.

Москвичи бесплатно проверят здоровье, проконсультируются с врачами, посетят познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые проведут медики московского Департамента здравоохранения. Шатры здоровья установили в парках «Сокольники», «Северное Тушино», «Кузьминки-Люблино», «Фили», «Царицыно» и других.

«Для столицы это первый марафон, который посвятили здоровью горожан», — сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы.

Москвичей примут дерматологи, отоларингологи, неврологи и психотерапевты. Врачи расскажут, как избавиться от других вредных привычек и распознать симптомы инсульта.