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11:17   13 Июля 2018
Весь мир

Под ударом коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек

Под ударом коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек

В результате атаки ВВС международной коалиции, возглавляемой США, по сирийским населенным пунктам Эс-Суса и Багоз-Фаукани в провинции Дер-эз-Зор погибли как минимум 30 человек из числа местного населения.

Об этом в пятницу сообщает сирийское государственное информагентство САНА, отмечая, что подвергшиеся атаки населенные пункты находятся в окрестностях расположенного у Иракской границы города Абу-Кемаль.

Агентство САНА сообщает, что удар боевой авиации пришелся по жилым кварталам. В числе жертв есть дети и женщины. При этом отмечается, что несколько человек получили тяжелые ранения, и врачи не уверены, что они выживут, поэтому дангыне о погибших в результате бомбеэжки коалиции не окончательные.

По данным агентства, с начала текущего 2018 года в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака от ударов США и их союзников по коалиции погибли сотни мирных жителей. Ранее сообщалось, что в Ракке обнаружили массовое захоронение мирных жителей, погибших в результате подобных бомбежек, в котором насчитали более трехсот тел.

Под ударом коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек

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Автор: Александр Люблинский
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