Мать террориста Сенцова попросила Путина помиловать сына

Женщина написала главе РФ с письмо, где рассказала о том, что дома Сенцова ждет семья и дети, которые страдают без отца. По ее словам, сын осужденного болен аутизмом и нуждается в заботе.

Она уверена, что сын не совершал преступлений и напомнила, что он уже четыре года находится в тюрьме, сообщается на сайте «Громадське ТВ».

Людмила Сенцова призвала Путина проявить милосердие и отпустить сына на родину.

«Мы ждем его дома», — такими словами женщина завершила послание к Путину.

По данным издания, письмо якобы было передано в администрацию главы России 26 июня 2018 года, при эом автор публикации подчеркивает, что правительство на него не ответило.

Напомним, Олег Сенцов и его сообщник Александр Кольченко были приговорены к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов.