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11:07   13 Июля 2018
Россия

Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года

Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года

До конца этого года власти столицы пообещали ввести в эксплуатацию 15 новых образовательных объектов — 11 школ и четыре блока начальных классов. Пять школ появятся в Новой Москве, а остальные – в других округах города. 

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что средства на строительство дали инвесторы. Благодаря им уже скоро свои двери откроют четыре школы, которые рассчитаны на 3250 человек.

Кроме того, школу на 550 учеников построят в Свиблове на Лазоревом проезде. В поселении Воскресенское появится школа на 825 мест. Еще две – в поселении Московский. Свое образовательное учреждение появится рядом с ЖК «Татьянин парк».

Общая вместимость 15 новых школ составляет 10175 мест.

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Автор: Виктория Разумовская
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