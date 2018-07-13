Комиссия по этике FIDE отстранила главу организации

Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Президента организации Кирсана Илюмжинова отстранили из-за нарушений правил кодекса FIDE.

Заседание проходило в Цюрихе, 23-24 июня. Жалобу на Илюмжинова подал вице-президент Георгиос Макропулос. Согласно информации комиссии, экс-глава с марта прошлого года по апрель текущего не один раз нарушал регламент организации, ставя собственные интересы выше целей организации и используя полномочия в личных целях.

Илюмжинов, как считает комиссия, пытался дискредитировать членов президентского совета. Он делал провокационные заявления и отказывался уйти с поста после закрытия банковских счетов FIDE. Действия экс-президента сильно повредили имиджу и финансам организации.

В конце 2015 года Илюмжинов попал в санкционный список Минфина США за спонсирование сирийского правительства и Центробанка. Спустя два года на сайте FIDE появилось сообщение об отставке президента. Сам Илюмжинов опроверг информацию, заявив, что готов исполнять обязанности и дальше.