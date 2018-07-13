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 Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года

Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года
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 Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде

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10:56   13 Июля 2018
Россия

Правоохранители осводили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива»

Правоохранители осводили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива»

Вооруженные налетчики похитили бизнесмена Сергея Будагова во вторник, 10 июля. Полиция нашла его и вызволила из заточения. 

Преступники не применяли к Будагову физической силы, сейчас он в безопасности и его жизни ничего не угрожает, сообщает РБК.

Правоохранители допрашивают бизнесмена, похитители задержаны, они находятся в СК. Среди арестованных есть цыгане. 

Следователи выясняют детали происшествия, связано ли похищение с профдеятельностью пострадавшего пока неизвестно.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #чп #похищение #агрохолдинг #будагов
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