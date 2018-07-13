Правоохранители осводили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива»

Вооруженные налетчики похитили бизнесмена Сергея Будагова во вторник, 10 июля. Полиция нашла его и вызволила из заточения.

Преступники не применяли к Будагову физической силы, сейчас он в безопасности и его жизни ничего не угрожает, сообщает РБК.

Правоохранители допрашивают бизнесмена, похитители задержаны, они находятся в СК. Среди арестованных есть цыгане.

Следователи выясняют детали происшествия, связано ли похищение с профдеятельностью пострадавшего пока неизвестно.