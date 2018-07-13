Эксперты: У россиян стало больше «свободных денег»

По оценкам холдинга «Ромир», в июне 2018 года у россиян вырос объем свободных денег примерно на 23,2 процента, если сравнивать с ситуацией месяцем ранее. В среднем эта сумма составляет 29,7 тысячи рублей.

В компании уточняют, что индекс свободных денег — это разница между доходами домохозяйства и необходимыми тратами.

Таким образом среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первых шести месяцев составило 23,3 тысячи рублей. Показатель вырос на 25,3 процента, если сравнивать его с прошлым годом.

В исследовании говорится, что в городах-миллионниках индекс увеличился на 20,3 процента — до 38 тысяч рублей.

Эксперты связывают такой скачок с тем, что многие россияне решили этим летом никуда не ездить во время отпуска. Окончательные выводы о росте «свободных денег» можно будет сделать только в конце августа.