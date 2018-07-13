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 Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года

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 Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде

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Под ударом коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек

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10:17   13 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Запасной самолет Трампа будет ждать в Таллине во время саммита в Хельсинки

СМИ: Запасной самолет Трампа будет ждать в Таллине во время саммита в Хельсинки

В аэропорту Таллина 15 июля приземлятся запасной самолет американского лидера Дональда Трампа и сопровождающее его транспортное судно. Об этом сообщает Raadio 4.

Транспортный самолет ВВС США и запасной борт президента Boeing C-32 будут находиться в режиме ожидания до окончания саммита Путина и Трампа в Хельсинки. Их появление в Таллине — обычные меры предосторожности и безопасности.

Сам же лидер США прибудет в Хельсинки 15 июля на Boeing 747 Air Force One.

Встреча президентов состоится 16 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил переговоры как довольно сложные. Политики обсудят Сирию, Украину и выборы в США.

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Автор: Виктория Разумовская
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