СМИ: Запасной самолет Трампа будет ждать в Таллине во время саммита в Хельсинки

В аэропорту Таллина 15 июля приземлятся запасной самолет американского лидера Дональда Трампа и сопровождающее его транспортное судно. Об этом сообщает Raadio 4.

Транспортный самолет ВВС США и запасной борт президента Boeing C-32 будут находиться в режиме ожидания до окончания саммита Путина и Трампа в Хельсинки. Их появление в Таллине — обычные меры предосторожности и безопасности.

Сам же лидер США прибудет в Хельсинки 15 июля на Boeing 747 Air Force One.

Встреча президентов состоится 16 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил переговоры как довольно сложные. Политики обсудят Сирию, Украину и выборы в США.