СМИ: Премьер Британии с нетерпением ожидает переговоров с Трампом по Brexit

Об этом рассказал официальный представитель главы правительства Великобритании Терезы Мэй.

По данным Reuters, британский премьер с нетерпение ожидает момента встречи с главой США Дональдом Трампом для проведения переговоров относительно выхода Соединенного королевства из Евросоюза.

Представитель Мэй уточнил, что она хочет обсудить с американским президентом положения по Белой книге, в которой содержится план будущего диалога Лондона с Брюсселем.

Так политик прокомментировал вопрос журналистов об интервью Трампа для издания The Sun, в котором американский лидер заявил что вариант «мягкого Brexit» сделает невозможным соглашение между США и королевством о свободной торговле.