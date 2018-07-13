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 Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года

Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года
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Украина построит «жалобные комнаты» на границе с Крымом

 Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде

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Под ударом коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек

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10:28   13 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Премьер Британии с нетерпением ожидает переговоров с Трампом по Brexit

СМИ: Премьер Британии с нетерпением ожидает переговоров с Трампом по Brexit

Об этом рассказал официальный представитель главы правительства Великобритании Терезы Мэй.

По данным Reuters, британский премьер с нетерпение ожидает момента встречи с главой США Дональдом Трампом для проведения переговоров относительно выхода Соединенного королевства из Евросоюза.

Представитель Мэй уточнил, что она хочет обсудить с американским президентом положения по Белой книге, в которой содержится план будущего диалога Лондона с Брюсселем.

Так политик прокомментировал вопрос журналистов об интервью Трампа для издания The Sun, в котором американский лидер заявил что вариант «мягкого Brexit» сделает невозможным соглашение между США и королевством о свободной торговле.

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Автор: Екатерина Розина
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