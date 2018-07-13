Кубок мира перед финалом ЧМ-2018‍ вынесут Водянова и Лам

Почетная миссия вынести трофей, который вручат победителю чемпионата мира по футболу, досталась российской супермодели Наталье Водяновой, а также чемпиону мира 2014 года в составе сборной Германии Филиппу Ламу.

Кубок появится на поле перед началом финального матча.

Трофей разместят в специальном кейсе ручной работы. Его замок и застежки изготовлены из рутения — металла серебристого цвета. Он назван в честь России и обозначенного в таблице Менделеева символом Ru.

Перед стартом мундиаля, 14 июня, Водянова и бывший вратарь испанской сборной Икер Касильяс презентовали Кубок мира.

Напомним, финальный матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля, в воскресенье. Начало в 18.00 мск. На поле встретятся футболисты из Хорватии и Франции.