Кубок мира перед финалом ЧМ-2018 вынесут Водянова и Лам
Почетная миссия вынести трофей, который вручат победителю чемпионата мира по футболу, досталась российской супермодели Наталье Водяновой, а также чемпиону мира 2014 года в составе сборной Германии Филиппу Ламу.
Кубок появится на поле перед началом финального матча.
Трофей разместят в специальном кейсе ручной работы. Его замок и застежки изготовлены из рутения — металла серебристого цвета. Он назван в честь России и обозначенного в таблице Менделеева символом Ru.
Перед стартом мундиаля, 14 июня, Водянова и бывший вратарь испанской сборной Икер Касильяс презентовали Кубок мира.
Напомним, финальный матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля, в воскресенье. Начало в 18.00 мск. На поле встретятся футболисты из Хорватии и Франции.