Об этом сообщил глава администрации Херсонской областной Андрей Гордеев.

В этих кабинах жители полуострова Крым смогут «пожаловаться» на российские власти. Офисы разместят в пропускных пунктах «Чонгар» и «Каланчак».

По словам Гордеева, украинские правоохранительные органы зафиксируют случаи «нарушения прав граждан». Также крымчане смогут получить «профессиональные консультации».

Полуостров Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума. Тогда более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Хоть это и произошло демократическим путем, Украина и некоторые западные страны не признают результатов референдума.

На фоне этого Киев не перестает голословно обвинять Москву в нарушениях человеческих прав в Крыму. В самой же Украине эти права нарушаются постоянно. Яркий пример — закон, запрещающий обучать школьников на всех языках, кроме украинского.