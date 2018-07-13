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 Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года

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Под ударом коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек

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9:24   13 Июля 2018
Весь мир

Ким Чен Ын хочет сделать КНДР процветающей страной — Сеул

Ким Чен Ын хочет сделать КНДР процветающей страной — Сеул

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его северокорейский коллега Ким Чен Ын хочет положить конец идеологической конфронтации и превратить свою страну в процветающее государство. 

Мун Чжэ Ин отметил, что, если Ким сдержит свое обещание по денуклеаризации, он сможет привести свою страну к процветанию. Политик также призвал все стороны поддержать КНДР на этом пути, оказать содействие в ядерном разоружении. 

Ранее переговоры Пхеньяна и Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик. Власти КНДР из-за этого не согласились на создание совместной с США рабочей группы для выработки плана действий.

О том, что Пхеньян будет придерживаться денуклеаризации, официально объявили после саммита в Сингапуре. 

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Автор: Виктория Разумовская
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