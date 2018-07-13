Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его северокорейский коллега Ким Чен Ын хочет положить конец идеологической конфронтации и превратить свою страну в процветающее государство.

Мун Чжэ Ин отметил, что, если Ким сдержит свое обещание по денуклеаризации, он сможет привести свою страну к процветанию. Политик также призвал все стороны поддержать КНДР на этом пути, оказать содействие в ядерном разоружении.

Ранее переговоры Пхеньяна и Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик. Власти КНДР из-за этого не согласились на создание совместной с США рабочей группы для выработки плана действий.

О том, что Пхеньян будет придерживаться денуклеаризации, официально объявили после саммита в Сингапуре.