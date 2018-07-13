Торговая война не решит экономические проблемы США, уверены в Пекине

Такое мнение выразил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь. По его словам, политика протекционизма далеко не уведет Вашингтон.

Он подчеркнул, что именно США развязали торговую войну и ввели ряд экономических мер против Китая и других стран. Однако это не поможет решить экономические проблемы Штатов.

Китай же не является источником проблем для американцев. Торговая война с Пекином до добра не доведет, считает Цзюнь.

«Эти действия США также не получили отклик и поддержку международного сообщества», — добавил он.

Напомним, 6 июля вступили в силу взаимные торговые пошлины между КНР и США. Вашингтон ввел ввозную пошлину в 25 процентов на 818 китайских товаров, общий объем которых оценивается в 34 миллиарда долларов в год. Пекин поступил зеркально.