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Суд в Крыму осудил гражданина Украины за подготовку диверсий на полуострове

Суд в Крыму осудил гражданина Украины за подготовку диверсий на полуострове

 Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года

Власти Москвы обещают открыть 15 новых школ до конца года
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 Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде

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Под ударом коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек

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9:01   13 Июля 2018
Весь мир

Трамп не будет разрывать связи с Москвой из-за Солсбери и Эймсбери

Трамп не будет разрывать связи с Москвой из-за Солсбери и Эймсбери

Такое заявление он сделал изданию Sun, отвечая на вопрос, может ли Белый дом пересмотреть участие в саммите в Хельсинки из-за произошедшего в Солсбери и Эймсбери.

«Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией – это хорошо»,  — ответил Трамп.

Саммит лидеров России и США запланирован на 16 июля. Президенты двух стран обсудят двусторонние отношения, а также острые вопросы международной повестки, в частности, Сирию, минские соглашения и мнимое вмешательство РФ в американские выборы. По оценке пресс-секретаря российского лидера, политиков ждет сложный разговор.

Трамп не будет разрывать связи с Москвой из-за Солсбери и Эймсбери

Что касается инцидентов в Великобритании, напомним, в городе Солсбери 4 марта были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Сергей Скрипаль являлся экс-полковником ГРУ. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению. Россия все обвинения категорически отрицает. На данный момент обоих пострадавших уже выписали из больницы.

Ровно через четыре месяца, 4 июля, в городе Эймсбери два человека были отравлены тем же веществом. Пострадавшая женщина, 44-летняя Дон Стерджес, скончалась через четыре дня. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, пришел в сознание во вторник.

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Автор: Виктория Разумовская
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