Жители Австралии наблюдали солнечное затмение суперлуной

В Московском планетарии сообщили, что в пятницу 13-го в Австралии и Антарктиде можно было наблюдать частное затмение Солнца. В России, как и во всем Северном полушарии феномен разглядеть, к сожалению, невозможно.

Все началось примерно в 4.48 мск, а закончилось в 7.14 мск.

Малую фазу затмения на суше можно было наблюдать только в районе австралийского города Мельбурн и на острове Тасмания. В самый разгар Луна закрыла чуть больше одной третьей части Солнца.

Примечательно, что затмение произошло в фазу суперлуния. Это явление, когда полнолуние или новолуние совпадает с моментом, когда Луна находится на минимальном удалении от Земли.

Еще одно частное затмение произойдет 11 августа.