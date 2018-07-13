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8:10   13 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде

Украинский вопрос начинает раздражать Европу‍, считают в Раде

Украинский депутат Нестор Шуфрич заявил, что Украина уже не главная тема международных переговоров. Сам украинский вопрос начинает раздражать Европу. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Он рассказал, что только что вернулся с ПА ОБСЕ. По словам депутата, украинский вопрос там всех раздражает. Никто не может понять, почему не выполняются минские соглашения, почему парламент страны не принимает необходимые законы. Коалиция и президент блокируют действия нардепов. Страна завязла в кризисе.   

Шуфрич подчеркнул, что в мире практически уже не затрагивают эту тему. Однако на саммите лидеров РФ и США украинский вопрос заявлен. Помимо Украины, президенты обсудят мнимое вмешательство России в американские выборы, а также Сирию.   

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Автор: Виктория Разумовская
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