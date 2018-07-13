Суд рассмотрит по существу дело отца полковника Захарченко

Мещанский суд Москвы в пятницу начнет рассмотрение по существу дела отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора. Он обвиняется в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».

Как следует из электронной базы суда, заседание назначено на 11:30.

Следствие ранее предъявило Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину обвинение в окончательной редакции по статье 160 УК РФ о растрате в особо крупном размере. По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, сумма, в расстрате которой они обвиняются составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что ущерб Захарченко возместил.

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и успел получить четыре миллиона рублей зарплаты. Как соучастник по делу проходят два бывших председателя правления банка Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, последний из которых объявлен в международный розыск. Корьевкин и Захарченко содержались под стражей, но со временем были переведены под домашний арест.