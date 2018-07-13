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Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

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2:26   13 Июля 2018
Весь мир

Отличный парень Джонсон. Трамп назвал кандидата на на пост премьера Британии

Отличный парень Джонсон. Трамп назвал кандидата на на пост премьера Британии

Президент США Дональд Трамп считает, что ушедший в отставку с поста главы МИД Великобритании Борис Джонсон, стал бы «отличным» премьер-министром. Об этом сообщает газета Sun.

В интервью изданию американский лидер отметил, что они с экс-министром испытывают друг к другу взаимное уважение. Трамп сказал, что ему очень жаль, что Джонсон покинул британское правительство. Он добавил, что бывший глава МИД был бы отличным премьер-министром, поскольку «у него есть все, что для этого нужно».

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #джонсон #трамп #весь мир
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