Отличный парень Джонсон. Трамп назвал кандидата на на пост премьера Британии

Президент США Дональд Трамп считает, что ушедший в отставку с поста главы МИД Великобритании Борис Джонсон, стал бы «отличным» премьер-министром. Об этом сообщает газета Sun.

В интервью изданию американский лидер отметил, что они с экс-министром испытывают друг к другу взаимное уважение. Трамп сказал, что ему очень жаль, что Джонсон покинул британское правительство. Он добавил, что бывший глава МИД был бы отличным премьер-министром, поскольку «у него есть все, что для этого нужно».