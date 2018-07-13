Ладить с Россией хорошо. Трамп отказался «порвать» с РФ из-за Солсбери и Эймсбери

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит причин разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравляющими веществами в Великобритании. Об этом сообщает Sun.

В интервью изданию на вопрос, может ли Трамп пересмотреть участие в намеченной на 16 июля встрече с президентом России Владимиром Путиным связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери, американский лидер ответил:

«Я думаю, что ладить с Китаем и Россией – это хорошо».

Саммит Россия — США пройдет 16 июля в Хельсинки.