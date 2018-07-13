«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

Компания «Яндекс» получила разрешение на производство собственного смартфона. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Компания еще не представляла смартфон публике. Из записи в официальном реестре комиссии следует лишь, что «Яндекс» получил разрешение на ввоз смартфона. По данным портала, официальное название аппарата «Смартфон Яндекс.Телефон, торговой марки «Яндекс». Модели присвоен номер YNDX-000SB. В качестве изготовителя указано АО Yandex Services AG с адресом в городе Люцерн, Швейцария.

Ранее компания выпустила в продажу «умную» колонка «Яндекс.Станция» на базе своего голосового помощника «Алиса». Станция может проигрывать музыку, находить видео и транслировать его на телевизор. По просьбе пользователя она сообщит новости, заведет будильник или расскажет сказку. Как заявляли в компании, возможности «Алисы» со временем будут расширяться.