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«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

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«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

 Обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму украинцу огласят приговор

Обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму украинцу огласят приговор
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

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1:45   13 Июля 2018
Россия

«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

Компания «Яндекс» получила разрешение на производство собственного смартфона. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Компания еще не представляла смартфон публике. Из записи в официальном реестре комиссии следует лишь, что «Яндекс» получил разрешение на ввоз смартфона. По данным портала, официальное название аппарата «Смартфон Яндекс.Телефон, торговой марки «Яндекс». Модели присвоен номер YNDX-000SB. В качестве изготовителя указано АО Yandex Services AG с адресом в городе Люцерн, Швейцария.

«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

Ранее компания выпустила в продажу «умную» колонка «Яндекс.Станция» на базе своего голосового помощника «Алиса». Станция может проигрывать музыку, находить видео и транслировать его на телевизор. По просьбе пользователя она сообщит новости, заведет будильник или расскажет сказку. Как заявляли в компании, возможности «Алисы» со временем будут расширяться.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #яндекс
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