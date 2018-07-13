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 «Мягкий» Brexit «убьет» торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном — Трамп

«Мягкий» Brexit «убьет» торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном — Трамп
1:17   13 Июля 2018
Весь мир

«Мягкий» Brexit «убьет» торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном — Трамп

«Мягкий» Brexit «убьет» торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном — Трамп

Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Великобритании Терезу Мэй от мягкого варианта выхода страны из ЕС. Об этом сообщает газета Sun.

По его словам, «мягкий» Brexit «убьет» будущее соглашение между США и Великобританей.

«Если власти Британии пойдут на такую сделку, мы скорее будем иметь дело с Евросоюзом, а не с Соединенным Королевством. Это, вероятно, убьет соглашение между нами», — заявил Трамп в интервью изданию.

В четверг была опубликована так называемая «Белая книга» — доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit.

В четверг Трамп прибыл в Великобританию. На торжественном ужине в честь него и супруги Мэй заявила, что США и Соединенное Королевство объединяет, в частности, противостояние «российской агрессии».

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Автор: Вячеслав Каширин
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