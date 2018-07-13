Обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму украинцу огласят приговор

В пятницу Верховный суд Крыма огласит приговор обвиняемому в подготовке диверсий на полуострове гражданину Украины Евгению Панову. Об этом сообщает РИА Новости.

Панов обвиняется по нескольким статьям УК РФ. В числе обвинений подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы; контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ; приготовление к преступлению и покушение на преступление; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей и боеприпасов.

В августе 2016 года ФСБ России предотвратила в Крыму серию терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины. Целями атак были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения региона. По делу о подготовке диверсий спецслужба задержала граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея.

Захтей заключил со следствием досудебное соглашение. Он дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. В феврале Захтей был приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима. Панов своей вины не признает.