Марий Эл поддержала пенсионную реформу

Депутаты госсобрания Марий Эл на заседании в четверг проголосовали в поддержку правительственного законопроекта об изменениях пенсионного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

В сообщении говорится, что на заседании сессии госсобрания депутаты приняли решение концептуально поддержать проект федерального закона об изменениях в пенсионное законодательства в части повышения пенсионного возраста для рассмотрения Госдумой в первом чтении. Кроме того, депутаты приняли решение приступить к подготовке конкретных предложений ко второму чтению проекта закона.

Ранее правительство предложило повысить нормативный возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет для женщин до 63 лет. Процесс повышения будет поэтапным и начнется с 2019 года. Таким образом кабмин планирует повысить размер пенсии граждан России. Еще одна причина — наблюдающееся в последние годы увеличение продолжительности жизни россиян. Также в правительстве отмечали, что в большинстве стран мира срок выхода граждан на пенсию выше, чем в настоящее время в России.

Во вторник глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что уже более половины субъектов федерации поддержали данный проект правительства.