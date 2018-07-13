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0:09   13 Июля 2018
Весь мир

Новый инцидент в Солсбери разрешился благополучно

Новый инцидент в Солсбери разрешился благополучно

Полиция в британском Солсбери сняла оцепление в месте, откуда был доставлен в клинику мужчина с подозрением на отравление. Об этом правоохранители написали в Twitter.

В сообщении говорится, что полиция рады сообщить, что оцепление на Касл-стрит в центре Солсбери снято, улица открыта для движения. Мужчина был доставлен в окружную больницу и проверен медиками. После этого, завила полиция, можно подтвердить, что опасений по поводу его здоровья и угрозы для жителей нет. Кроме того, блюстители закона признали, что предпринятые ими меры предосторожности могли напугать жителей Солсбери, но отметили, что «в свете последних событий» эти меры представлялись необходимыми.

Ранее в четверг полиция сообщила об инциденте с мужчиной в возрасте около 30 с лишним неподалеку от ресторана Zizzi. В этом месте побывали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем, как почувствовали себя плохо.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #весь мир #солсбери
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