Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед торжественным ужином в честь президента США Дональда Трампа и его супруги Мелани прочла речь о дружбе американцев и британцев, упомянув «противостояние российской агрессии».

В своем приветствии Мэй говорила об «общих нитях», удерживающих вместе Лондон и Вашингтон. К таковым она отнесла общие ценности и историю, язык и культуру. Затем речь пошла об усилиях в деле достижения общей безопасности.

«Сегодня наша дружба проявляет себя разными способами. Как было при Черчилле и во многие годы до и после, дружба проявляется в общих усилиях по защите нашей общей безопасности, — цитирует премьера РИА Новости. — В борьбе ли с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ, — ИА «Политика сегодня»), в противостоянии ли российской агрессии».

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство»,) — террористическая организация, запрещена по решению Верховного суда РФ