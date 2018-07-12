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 ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

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23:27   12 Июля 2018
Весь мир

МИД Ирана обвинил США в давлении на партнеров по НАТО

МИД Ирана обвинил США в давлении на партнеров по НАТО

Вашингтон оказывает давление на партнеров по НАТО, навязывая им свое мнение и политику. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

В заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что, по мнению Тегерана, хотя большая часть расходов НАТО идет на обеспечение безопасности самих же США, это государство ведет себя так, как будто другие обязаны ему, и оказывают давление, пытаясь навязать другим нациям свои взгляды и политику, особенно европейским.

Касеми отметил, что Тегеран осуждает повторяющиеся обвинения Ирана, содержащихся в итоговом коммюнике саммита НАТО, где говорится об обеспокоенности участившимися ракетными испытаниями Ирана, радиусом действия и точностью наведения его ракет, а также дестабилизирующими действиями на Ближнем Востоке. Дипломат выразил удивление тем, что «некоторые страны и личности» продолжают настаивать на продолжающихся безосновательных утверждениях о политике Тегерана.

МИД Ирана обвинил США в давлении на партнеров по НАТО

Он подчеркнул, что баллистическая программа ИРИ не просто не нарушает резолюцию Совбеза ООН 2231, а даже напротив, основана на ней. Касеми напомнил, что Иран, как все независимые государства мира, имеет право на оборонные программы, основанные на соглашении, для защиты интересов государства, его суверенитета и его народа.

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Автор: Вячеслав Каширин
#нато #иран #политика #весь мир #касеми
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