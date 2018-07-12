Новый инцидент в Солсбери не несет угрозы для жителей города — полиция

Британская полиция сообщила об инциденте с мужчиной в Солсбери, который, возможно, пострадал от отравляющего вещества. Правоохранители заверили, что все меры предосторожности предприняты.

«На данный момент речь идет об инциденте на Касл-стрит в Солсбери, в который вовлечен мужчина 30 с лишним лет, — написали полицейские в Twitter. — С учетом продолжающегося расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем высокой степени меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности».

Также полиция заверила, что на данный момент ничто не говорит о неминуемой опасности для жителей города.

4 июля британская полиция сообщила об инциденте в городе Эймсбери. Два человека, по выражению правоохранителей, «оказались под воздействием неизвестного вещества». Их госпитализировали в клинику в Солсберри, где до этого проходили лечение экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Вскоре Скотланд-Ярд подтвердил, что мужчина и женщина из Эймсбери отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась. Во вторник второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — пришел в сознание.