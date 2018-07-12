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22:44   12 Июля 2018
Весь мир

Около 72 тысяч сирийцев вернулись в Восточную Гуту

Около 72 тысяч сирийцев вернулись в Восточную Гуту

Начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков в ходе брифинга сообщил, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулись 71 тысяча 977 жителей. Из них за прошедшие сутки 89 человек.

Цыганков также отметил, что в течение суток зафиксированы случаи нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Хама и Латакия. В связи с этим для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Харет-Тукман, Эр-Растан и Телль-Биса российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты. Кроме того, ведется патрулирование.

За минувшие сутки российские военные врачи оказали помощь 69 сирийцам, почти половина которых дети. Под эгидой Армяно-Российского центра гуманитарного реагирования самолет Ил-76 МЧС России доставил на аэродром Хмеймим партию гуманитарного груза из Армении общим весом более 30 тонн. Полученный рис, гречневая крупа, растительное масло и предметы первой необходимости в ближайшее время ЦПВС и Сирийский Арабский красный полумесяц будут передадут нуждающимся в помощи беженцам и местным жителям.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #весь мир #восточная гута #цпвс
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