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22:26   12 Июля 2018
Весь мир

Банду торговцев органами осудили в Египте

Банду торговцев органами осудили в Египте

Уголовный суд Каира в четверг приговорил группу из 37 человек, состоящую из врачей и их посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами, к различным срокам тюремного заключения. Об этом говорится в заявлении суда.

Шестерых организаторов нелегального бизнеса и наиболее активных членов группы суд приговорил к 15 годам лишения свободы в тюрьме усиленного режима. Остальные были осуждены на сроки от трех до семи лет заключения в тюрьме особого режима. Кроме того, всем преступникам предстоит выплатить крупные штрафы.

По данным следствия, осужденные занимались тем, что склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей продавать свои органов. При этом они принуждали их подписывать финансовые документы, чтобы вдруг передумав те не смогли отказаться от операции или обратиться в полицию.

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Автор: Вячеслав Каширин
#египет #общество #весь мир #торговля органами
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