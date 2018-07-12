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22:20   12 Июля 2018
Весь мир

Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил в четверг вечером, что Прага не намерена ускоренными темпами увеличивать свои расходы на оборону до 2%, как этого потребовали на саммите НАТО в Брюсселе.

Заявление Бабиша, по окончании саммита в Брюсселе, приводит РИА Новости.

«Чешская республика не будет после состоявшегося саммита НАТО корректировать свой план расходов на оборону в сторону его ускорения», - сказал он, в частности.

При этом премьер-министр пояснил, что поспешное увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП Чехии привело бы к увеличению дефицита бюджета страны.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп на прошедшем в Брюсселе саммите лидеров стран членов-НАТО призвал всех увеличивать расходы на коллективную оборону с тем, чтобы в итоге довести их до 4% своего ВВП.

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Автор: Александр Люблинский
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